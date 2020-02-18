Озвучен прогноз погоды на всю неделю

На этой недели за Одессу разгорится настоящая битва между циклоном и антициклоном

С прогнозом погоды на всю неделю жителей Одессы ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Циклон со стороны Атлантического океана и мощный пояс антициклонов устроят настоящую битву в одесском регионе. Под влиянием последнего и будет находится Одесса на протяжении практически всей недели. Он принесет в город сухую и маловетреную погоду со значительным потеплением. Однако под конец недели погодные условия ухудшаться – ворвутся сильные штормовые ветра и осадки.

Во вторник, 18 февраля, весь день будет ясная погода и только поздним вечером небо затянется облаками. Ожидается незначительное потепление. Южный ветер усилится. Осадков в этот день не предвидится. Температура воздуха составит 4-9 градусов тепла.

В среду, 19 февраля, прогнозируется малооблачная погода. В Одессе продолжится плавное потепление. Ветер сменит свое направление и станет северным, без осадков.

Температура на столбиках термометров покажет +4 +10 градусов.

В четверг, 20 февраля, ясное с утра небо, после обеда начнет затягиваться облаками. Прогнозируется незначительное похолодание. Возможен туман. Без осадков.

Температура понизиться до +3 +7 градусов.

В пятницу, 21 февраля в Одессе весь день будет пасмурная и безветренная погода, без существенных осадков.Температура воздуха останется без изменений.

В субботу, 22 февраля будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Столбик термометра поднимется на пару градусов. Ветер слабый, северо-западный. Температура составит +2 +9 градусов.

В воскресенье, 23 февраля, в Одессу ворвутся штормовые ветра, порывы которых будут достигать 18 метров в секунду. Днем и поздним вечером возможно пойдет дождь.

При этом температура останется практически без изменений и составит: +4 +10 градусов.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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