Опасный провал образовался на Приморском бульваре, в районе Воронцовского дворца
Об этом пишет информационный портал "Думская".
На обнародованных фото видно, как часть булыжной мостовой, примыкающей к парапету, просела. Под оградой зияет дыра примерно полметра диаметром.
Все это происходит прямо над детской площадкой Греческого парка. К слову, судя по всему этот участок склона облюбовали бездомные, которые снесли сюда всяческий хлам и грязную одежду.
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Тем временем в компании "Гефест", которая занималась укреплением склона и благоустройством Греческого парка, пояснили, что провал образовался не в зоне их ответственности.
Проблема возникла из-за неправильного водоотведения с Приморского бульвара и о ней известно довольно давно, однако профильное подразделение мэрии — управление инженерной защиты территории города и развития побережья — почему-то бездействует.
Одесситы в сети принялись комментировать увиденное, отметив, что ситуация очень показательная, так как происходит прямо под носом у одесских властей и ее главы Труханова, который закрывает глаза на проблему.
«Бомжатник в центре Одессы», «Это лицо городской власти, которое у неё прямо под носом расположено», «И почему я этому не удивляюсь? Такую халтурную работу наших строителей помню ещё с детства, с 70-80-х годов прошлого века! Причём на самых разных объектах: от обыкновенного забора до памятников архитектуры. Везде украдено, недоделано и тд. Из принципа «и так сойдёт! » «Одессочка благодаря Трухе все краше с каждым днем», - пишут в комментариях
Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария
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