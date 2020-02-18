В Одессе был замечен редкий военный самолет США

Об этом пишет "Думская".

Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Цель пребывания воздушного судна в Украине пока остается неизвестной.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

Ранее мы писали, военные корабли НАТО один за другим прибывали в Одессу.

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Сразу четыре корабля НАТО зашли в морской порт Одессы.

Первым в 10 часов в 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto.

Сразу за ним встал в 18 причал британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, что несет боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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