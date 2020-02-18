Изменения ожидают одесситов уже в ближайшее время

Стало известно, как измениться движение трамваев в Одессе во время реконструкции Новощепного ряда

Схему маршрута трамваем обнародовал информационный портал "Пассажирский транспорт" .

Отмечается, что первоначально планировалось проводить реконструкцию без закрытия движения трамваев, за счет организации реверсивного движения по одному пути. Однако заказчик - управление дорожного хозяйства горсовета, изменил планы, и на почти все время реконструкции движение трамваев по Новощепному Ряду будет прекращено полностью.

В результате этого единая трамвайная система Одессы будет временно разделена на две части. Ради обеспечения возможности работы маршрутов трамвая №5, №28, №17, №18 и №19, несколько десятков вагонов временно будут обслуживаться в трамвайном депо №2 на Слободке, а не как обычно, в депо №1 на улице Водопроводной. Депо на Водопроводной будет обслуживать лишь "отрезанный" участок трамвайной сети по Люстдорфской дороге с ответвлениями на улицу Ицхака Рабина и к Школьному аэродрому.

По улице Новощепной Ряд сейчас проходят маршруты трамвая №3, №10 и №11.

На схеме показали красным цветом закрытый на реконструкцию Новощепной Ряд. Зеленым - трамвайные маршруты, "укороченные" или идущие в объезд. Синим цветом показано движение изменивших свою трассу городских автобусных маршрутов.

Как сообщалось ранее, Новощепной ряд возле Привоза может уверенно претендовать на звание самой грязной и разбитой улицы Одессы.

В сети было показано, как она выглядит перед реконструкцией.

На кадрах видно, что везде царит хаос и антисанитария. Дорога разбита, мусор, грязь и стихийная торговля. Горожане в ожидании общественного транспорта продолжают месить болоту.

Многострадальная улица представляет унылое зрелище и это не несмотря на то, что она находятся в центре города, неподалеку от железнодорожного вокзала, через который в Одессу приезжают тысячи туристов.

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