Стало известно, как измениться движение трамваев в Одессе во время реконструкции Новощепного ряда
Схему маршрута трамваем обнародовал информационный портал
Отмечается, что первоначально планировалось проводить реконструкцию без закрытия движения трамваев, за счет организации реверсивного движения по одному пути. Однако заказчик - управление дорожного хозяйства горсовета, изменил планы, и на почти все время реконструкции движение трамваев по Новощепному Ряду будет прекращено полностью.
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В результате этого единая трамвайная система Одессы будет временно разделена на две части. Ради обеспечения возможности работы маршрутов трамвая №5, №28, №17, №18 и №19, несколько десятков вагонов временно будут обслуживаться в трамвайном депо №2 на Слободке, а не как обычно, в депо №1 на улице Водопроводной. Депо на Водопроводной будет обслуживать лишь "отрезанный" участок трамвайной сети по Люстдорфской дороге с ответвлениями на улицу Ицхака Рабина и к Школьному аэродрому.
По улице Новощепной Ряд сейчас проходят маршруты трамвая №3, №10 и №11.
На схеме показали красным цветом закрытый на реконструкцию Новощепной Ряд. Зеленым - трамвайные маршруты, "укороченные" или идущие в объезд. Синим цветом показано движение изменивших свою трассу городских автобусных маршрутов.
Как сообщалось ранее, Новощепной ряд возле Привоза может уверенно претендовать на звание самой грязной и разбитой улицы Одессы.
В сети было показано, как она выглядит перед реконструкцией.
На кадрах видно, что везде царит хаос и антисанитария. Дорога разбита, мусор, грязь и стихийная торговля. Горожане в ожидании общественного транспорта продолжают месить болоту.
Многострадальная улица представляет унылое зрелище и это не несмотря на то, что она находятся в центре города, неподалеку от железнодорожного вокзала, через который в Одессу приезжают тысячи туристов.
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