В сети появились фото китайского порта Тяньцзиня во время вспышки коронавируса
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Снимки показал одесский капитан Юрий Грещук, сообщают местные
Он отметил, что Тяньцзинь - это 15-миллионный город на севере Китая, который ввел военное положение в связи с эпидемией коронавируса. Власти города передали все больницы и медперсонал под управление военным.
По словам Юрия Грещука, китайский порт будто вымер. Суда заходят очень редко, а рыболовецких кораблей не видно.
"Контейнеровозы, балкеры заходят, но редко. Рыбаков вообще не было. Они сейчас не ловят, морепродукты никто не покупает. Я такое впервые вижу, что возле Китая нет рыбаков, прям шок" – рассказал он.
Также одесский капитан сообщил про строгие меры безопасности в самом порту. По его словам, экипажу запрещено покидать судно. Со стороны берега также ограничивают посещение корабля. Контакт между экипажем и портовиками сведен к минимуму.
"На берегу и у терминала людей практически не видно. Они в это время все минимизировали. Нас посетило всего 8 человек: 2 агента, 2 таможенника, 2 карантина, 2 грузовых. Больше никого. Надеюсь побыстрее покинуть этот порт" - добавил Юрий Грещук.
Ранее мы писали, паника от угрозы распространения китайского коронавируса продолжает нарастать в Одессе и области
В частности, в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой, начали проводить санитарную обработку в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.
Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта из-за коронавируса. Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.
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