В среду, 19 февраля, в Одессе температурара воздуха подниметься до 11 градусов тепла

С прогнозом погоды жителей Одессы ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В Одессе утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5 °С тепла, днем ​​9-11 °С тепла.

В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​9-14 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

Напомним, циклон со стороны Атлантического океана и мощный пояс антициклонов устроят настоящую битву в одесском регионе. Под влиянием последнего и будет находится Одесса на протяжении практически всей недели. Он принесет в город сухую и маловетреную погоду со значительным потеплением. Однако под конец недели погодные условия ухудшаться – ворвутся сильные штормовые ветра и осадки.

Ранее мы писали, на минувших выходных некоторые одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать.

И это, несмотря на середину февраля.

В частности, на одном из одесских пляжей горожане как летом, играли в волейбол, а особо отчаянные разделись и загорали.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»