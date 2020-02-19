В среду, 19 февраля, в Одессе температурара воздуха подниметься до 11 градусов тепла
С прогнозом погоды жителей Одессы ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В Одессе утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
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В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 9-14 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.
Напомним, циклон со стороны Атлантического океана и мощный пояс антициклонов устроят настоящую битву в одесском регионе. Под влиянием последнего и будет находится Одесса на протяжении практически всей недели. Он принесет в город сухую и маловетреную погоду со значительным потеплением. Однако под конец недели погодные условия ухудшаться – ворвутся сильные штормовые ветра и осадки.
Ранее мы писали, на минувших выходных некоторые одесситы выдвинулись на море, чтобы позагорать.
И это, несмотря на середину февраля.
В частности, на одном из одесских пляжей горожане как летом, играли в волейбол, а особо отчаянные разделись и загорали.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»