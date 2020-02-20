В сети рассекретили место, где прячется последний памятник Владимиру Ленину в Одессе

Об этом пишет местное издание Думская . (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как оказалось, не все памятники вождю пролетариата декоммунизировали одесские патриоты. Так, по словам очевидцев, на окраине Одессы среди густых зарослей на обширной территории притаился символ советской эпохи, который охраняет стая бездомных собак.

Территория обнесена забором, куда не каждый патриот доберётся, также имеется охраняемый вход.

Издание отмечает, что место не понятное: с одной стороны — отстойник грузовиков, авторазборка, а с другой — какие-то халабуды, белье сохнет.

По всей видимости, во время СССР здесь был какой-то санаторий или что-то в этом роде. Вокруг одноэтажные домики характерного вида, а посредине — запущенный парк, в котором и находится памятник.

Ранее мы писали, в Одесской области демонтировали памятник Владимиру Ленину.

Как сообщил основатель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков на своей странице в Фейсбуке, демонтаж произвели в селе Андреевка Белгород-Днестровского района.

Он отметил, что речь идет о чуть ли не последнем памятнике Ильичу на территории Одесской области.

«До весны 2020 года демонтируем последнего», — написал он.

Стоит уточнить, что снос памятника прошел буднично, без скандалов. Такое решение приняла громада в рамках выполнения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики» .

Напомним, над символом российской империи надругались в Одессе

Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы

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