Ранее именно этот номер был у BMW 335i и Porsche Panamera.

В сети появились фото Ланоса с крутыми номерами, которые дороже самого авто

О необычном автомобиле, который замечен в Одессе, сообщает ТопЖыр .

У автомобиля ZAZ Lanos редкие номера “0001“. Хотя официально они стоят 30 тысяч гривен, на “сером“ рынке их продают значительно дороже. Причем дешевые машины с крутыми номерами “светятся“ не редко. Считается, что таким образом номера рекламируются. Или же речь о так называемых “перевесах“ - когда редкие красивые номера специально закрепляют за недорогими машинами, чтобы их никто не забрал.

Отмечается, что ранее именно этот номер был у BMW 335i и Porsche Panamera.

Ранее мы писали, в Одессе два водителя решили выяснить свои отношения на кулаках прямо на проезжей части, в результате чего образовалась пробка.

На улице Балковской в районе автовокзала, водитель «Nissan Juke» подрезал «Chevrolet».

«Разъяренный водитель «Chevrolet» бросил свой автомобиль на средней полосе и напал на обидчика, который зацепил боковое зеркало его машины. Сначала он напал на водителя «Nissan Juke», который пытался укрыться от напавшего в своем авто», — говорится в публикации.

Однако разозлившийся водитель сумел открыть дверь, нанес несколько ударов водителю Ниссана и по автомобилю. После чего собирался уезжать, но пострадавший вышел из машины и швырнул в «Chevrolet» камнем.

Также мы писали, пенсионерки затеяли драку в общественном транспорте на глазах у пассажиров.

Отмечается, что инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.

Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

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