В пятницу 21 февраля погода приготовит одесситам новые температурные качели: ночью мороз, а днем потеплеет

С прогнозом погоды жителей Одессы ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Не удостоив ночь своим вниманием, облака в Одессе уже с утра исправят эту оплошность и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​5-7 °С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность.

Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​5-10 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.

Отметим, что на фоне необычно теплой зимы синоптики пугают украинцев прогнозами на весну.

Так, доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг прогнозирует, что весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

Добавим, что и ряд украинских народных синоптиков прогнозируют похожую картину. По информации Владимира Деркача, первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

Другой эксперт Леонид Горбань дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. По его информации, морозы продлятся как минимум до середины марта. Апрель будет также холодным, а вот май удивит невероятной жарой и засухой (в середине месяца будут 2 недели без осадков).

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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