В Одессе отличился очередной водитель маршрутки, который набросился с кулаками на пассажира
О вопиющем инциденте, который произошел на конечной остановке маршрутки на Итальянском бульваре в конце января, стало известно только сейчас, говорится в сюжете "
Водитель 190-й маршрутки решил не пускать молодую мать с коляской в салон. За нее вступился мужчина-одессит, который самостоятельно открыл заднюю дверь транспорта, за что и был избит.
"Водитель мне ничего не сказал, он просто вылетел из маршрутки и начал бить. Он сломал мне нос, толкнул ту женщину, она потеряла сознание. Приехала полиция, скорая, и меня окровавленного отвезли в больницу", – сообщил пострадавший по имени Евгений.
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При этом водитель-дебошир сразу после драки уехал по своему маршруту.
Пострадавшие рассказывают, что написали заявление в полицию, но там не привлекли водителя к ответственности. Как отмечается в официальном ответе полиции, правоохранители не смогли установить личность драчуна.
В тоже время в компании-перевозчике прокомментировали ситуацию.
Они утверждают, что отстранили дебошира от работы на три дня, предупредив его, что в случае повторения ситуации расторгнут с ним договор.
Ранее мы писали, в Одессе водитель маршрутки и пассажир решили выяснить отношения при помощи кулаков.
Инцидет случился в 201 маршрутке.
Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.
Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.
"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали они друг другу.
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