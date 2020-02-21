В Одессе отличился очередной водитель маршрутки, который набросился с кулаками на пассажира

О вопиющем инциденте, который произошел на конечной остановке маршрутки на Итальянском бульваре в конце января, стало известно только сейчас, говорится в сюжете " Думской-TV" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца)

Водитель 190-й маршрутки решил не пускать молодую мать с коляской в салон. За нее вступился мужчина-одессит, который самостоятельно открыл заднюю дверь транспорта, за что и был избит.

"Водитель мне ничего не сказал, он просто вылетел из маршрутки и начал бить. Он сломал мне нос, толкнул ту женщину, она потеряла сознание. Приехала полиция, скорая, и меня окровавленного отвезли в больницу", – сообщил пострадавший по имени Евгений.

При этом водитель-дебошир сразу после драки уехал по своему маршруту.

Пострадавшие рассказывают, что написали заявление в полицию, но там не привлекли водителя к ответственности. Как отмечается в официальном ответе полиции, правоохранители не смогли установить личность драчуна.

В тоже время в компании-перевозчике прокомментировали ситуацию.

Они утверждают, что отстранили дебошира от работы на три дня, предупредив его, что в случае повторения ситуации расторгнут с ним договор.

Ранее мы писали, в Одессе водитель маршрутки и пассажир решили выяснить отношения при помощи кулаков.

Инцидет случился в 201 маршрутке.

Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.

Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.

"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали они друг другу.

Маршрутка Хотел поехать домой, а попал в больницу. На Итальянском бульваре водитель маршрутки избил одессита. Евгений Прохоженко ожидал транспорт на остановке. Рядом - стояла женщина с детской коляской, которую водитель маршрута №190 не пускал в салон. Сначала завязалась словесная перепалка, которая закончилась не очень хорошо. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Gepostet von Думская ТВ am Donnerstag, 20. Februar 2020

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