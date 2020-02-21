В центре Одессы возле храма раздавали листовки направленные против украинцев, которых эвакуировали из Китая

Об этом сообщают местные СМИ . (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Раздачу листовок зафиксировали днем, 20 февраля, возле Свято-Успенского собора Московского патриархата.

Прохожим раздавали листовки с призывом выступить против прибытия в Одессу эвакуированных из Китая граждан Украины, которые вчера прилетели самолетом в Харьков, а оттуда — в санаторий Нацгвардии в Полтавскую область.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов» — говорится в листовке.

Обратим внимание, что листовки с обращением распространялись от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора, однако пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора отреагировали, назвав происходящее провокацией.

Также в сети появилась запись с камер наружного наблюдения, запечатлевшая раздачу листовок. Во всей видимости, которая подтверждает провокацию.

Ранее мы писали, в Одессе продолжают тревожится из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Так, в сети начали распространять информацию, что украинцев, которых эвакуируют из Уханя, будут размещать на территории Одесской области. В частности, под карантин отвели бывший санатории Лермонтовский, а также базу отдыха для военных под Одессой. Однако эти слухи опровергаются.

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– заявили в санатории «Одесский» (бывший Лермонтовский).

Также опровержение последовало от руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

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Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

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