В центре Одессы возле храма раздавали листовки направленные против украинцев, которых эвакуировали из Китая

Об этом сообщают местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Раздачу листовок зафиксировали днем, 20 февраля, возле Свято-Успенского собора Московского патриархата.

Прохожим раздавали листовки с призывом выступить против прибытия в Одессу эвакуированных из Китая граждан Украины, которые вчера прилетели самолетом в Харьков, а оттуда — в санаторий Нацгвардии в Полтавскую область.

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«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов» — говорится  в листовке.

Обратим внимание, что листовки с обращением распространялись от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора, однако пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора отреагировали, назвав происходящее   провокацией.

Также в  сети появилась запись с камер наружного наблюдения, запечатлевшая раздачу листовок. Во всей видимости, которая подтверждает провокацию.

Ранее мы писали, в Одессе продолжают тревожится из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Так, в сети начали распространять информацию, что украинцев, которых эвакуируют из Уханя, будут размещать на территории Одесской области. В частности, под карантин отвели бывший санатории Лермонтовский, а также базу отдыха для военных под Одессой. Однако эти слухи опровергаются.

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– заявили в санатории «Одесский» (бывший Лермонтовский).

Также опровержение последовало от руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.