В Одессе полиция задержала угонщика автомобиля, который оказался 12-летним мальчиком

О необычном и довольно возмутительном инциденте, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, подросток, которому всего 12 лет, угнал автомобиль Nissan, припаркованный в одном из дворов на улице Святослава Рихтера, чтобы покататься.

29-летний владелец авто объяснил копам, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Транспортное средство нашли в пяти кварталах от места угона. Покатавшись, подросток припарковал машину за гаражами и уснул в ней.

В полиции отметили, что малолетний угонщик уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение нескольких краж. Поскольку парень еще не достиг возраста уголовной ответственности, его будут перевоспитывать.

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Как сообщили в полиции, житель Николаевской области, на несколько часов оставил свой автомобиль Toyota на одной из автомоек Одессы.

«В какой-то момент другой мужчина пришел в обслуживающее заведение и, убедив сотрудника, что владелец авто поручил забрать ему транспортное средство, похитил иномарку», — рассказали в полиции.

Обнаружив, что машину угнали, ее владелец позвонил в полицию, и правоохранители ввели план «Перехват».

«Злоумышленника задержали в Киевском районе города на другом автомобиле. Кому он принадлежит – устанавливает следствие. А вот похищенную Toyota полицейские разыскали в Черноморске», — отметили в полиции.

Как было установлено, угонщиком оказался 33-летний житель Николаевской области.

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