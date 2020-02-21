В Одессе в результате ЧП из школы эвакуировали всех детей

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на информацию горсовета, инцидент случился в пятницу, 21 февраля, в школе №24 на улице Заболотного в Суворовском районе Одессы.

Сообщается, что около учебного здания обнаружили пятно с резким запахом.

На месте происшествия съехались следственно-оперативные группы и специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС.

Всех учеников срочно эвакуировали.

По предварительным данным лаборатории ГСЧС установлено, что у школы разлили аммиак. Это вещество может быть очень опасным и токсичным, негативно воздействуя на легкие и оболочку глаз, испаряясь.

Теперь за состоянием школьников наблюдают медики, однако пока жалоб не поступало.

Тем временем в полиции уже начато производство по статье хулиганство. Устанавливаются обстоятельства ЧП и причастные к нему лица. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, в Одессе горела школа-интернат №3 на улице Дача Ковалевского.

Сигнал о пожаре поступил в 12:30.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло сильное задымление и возгорание в раздевалке, которая располагается в подвальном помещении 2-этажного здания школы.

Сообщается, что из школы эвакуировали 123 ребенка и 43 сотрудников еще до приезда пожарных.

Возгорание на общей площади 30 кв м удалось потушить в 13:10.

«Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили спасатели и добавили, что

пожар в школе тушили 45 человек и 11 единиц техники.

Напомним, Одесса содрогнулась от нового ЧП: «всех срочно выводят на улицу», что происходит

Как сообщала Politeka, срочная эвакуация людей по всей Одессе: таких масштабов еще не было, что задумали террористы

Также Politeka писала, что в Одессе пожарные предотвратили возгорание здания, в котором находилось 150 баллонов с углекислым газом