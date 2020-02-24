Водителям нужно вовремя продумать свой маршрут, чтобы не угодить в пробку

В Одессе транспортный коллапс парализовал движение с поселка Котовского в сторону центра города

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал XYDESA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, причиной затора стало утреннее ДТП на Лузановке в Суворовском районе города.

В результате аварии, сильно помяло автомобиль, у которого от удара даже вылетел двигатель.

Ранее мы писали, Одесса пропала в рейтинг городов с самых загруженным автомобильным движением в мире.

Об этом свидетельствует индекс трафика TomTom за 2019 год.

По данным компании, Одесса оказалась на 18-м месте в рейтинге городов с самым напряженным движением. При этом было проанализировано движение в 416 городах 57 стран мира.

Отмечается, что Одесса попала в этот анализ впервые, поэтому данных в сравнении с предыдущими годами нет.

Из украинских городов в список, кроме Одессы, входит Киев — на 12-м месте, Харьков — на 29-м, Днепр — на 48-м.

Согласно информации TomTom, в прошлом году перегруженность дорог в Одессе составила 47%.

Самый напряженный трафик наблюдался по вторникам в 18:00-19:00. Однако в целом в течение дня наибольшая загруженность дорог была по пятницам. Наименее загруженным днем года было воскресенье, 28 апреля. Наиболее загруженным — вторник, 24 декабря.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

А еще Politeka писала, фура на ходу перевернулась под Одессой, кадры ЧП: "всё раскидано по обочине"

Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.