В понедельник, 24 февраля, ураганный ветер снес дерево, которое оборвало контактную сеть трамваев

Кадры происшествия появились в местном телеграм-канале ", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На улице Пастера из-за сильнейшего ветра дерево рухнуло на проезжую часть и повредило контактную сеть трамваев.

Как сообщили в пресс-службе «Одесгорэлектротранс», в результате этого перестали курсировать трамваи маршрутов №3 и №28.

Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 февраля.

Они сообщили, что утром и днем порывы ветра могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ветер северо-западный.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.

«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный `удар` примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в подавляющем большинстве регионов Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.

Сообщалось, что в Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"В связи с глобальными изменениями климата – в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое – в этом году", сообщил специалист.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

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