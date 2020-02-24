В понедельник, 24 февраля, ураганный ветер снес дерево, которое оборвало контактную сеть трамваев
Кадры происшествия появились в местном телеграм-канале ", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На улице Пастера из-за сильнейшего ветра дерево рухнуло на проезжую часть и повредило контактную сеть трамваев.
Как сообщили в пресс-службе «Одесгорэлектротранс», в результате этого перестали курсировать трамваи маршрутов №3 и №28.
Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 февраля.
Они сообщили, что утром и днем порывы ветра могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ветер северо-западный.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.
«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный `удар` примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.
Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в подавляющем большинстве регионов Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.
В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
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