Мощная стихия наделала немало бед в Одессе и области

В сети появилось видео, как ураган сорвал крышу со здания в Одесской области.

ЧП произошло в понедельник, 24 февраля, в городе Ананьеве. Кадрами делаться местные жители в соцсетях, передает Politeka (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«В Ананьеве ураганный ветер сорвал крышу районного дома культуры», — пишут очевидцы.

На кадрах видно, как грозная стихия срывает перекрытие и опрокидывает на рядом стоящее здание.

В городе Подольске буря сорвала кровлю административного здания РЭС.

В Одессе из-за непогоды случился настоящий коллапс. Ветер срывает с корнями деревья, которые падают и трощат автомобили, не ходит транспорт. Стало известно о жертвах. Так на улице Нежинской упавшее дерево и убило пожилую женщину.

Ранее мы писали, штормовой ветер снес дерево, которое оборвало контактную сеть трамваев.

На улице Пастера из-за сильнейшего ветра дерево рухнуло на проезжую часть и повредило контактную сеть трамваев.

Как сообщили в пресс-службе «Одесгорэлектротранс», в результате этого перестали курсировать трамваи маршрутов №3 и №28.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по состоянию на 13:00 повалены 48 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской. Аварийные бригады «Горзелентреста», «Одесгорсвета», «Одесгорэлектротранса» оперативно реагируют на вызовы и устраняют последствия урагана.

Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 февраля.

Они сообщили, что утром и днем порывы ветра могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ветер северо-западный.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»







