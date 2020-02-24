На Одессу надвигается пыльная буря

Об этом сообщает местное издание Думская .

Согласно данным издания, с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем будет еще усиливаться. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы его будут достигать до 24 м/с.

Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм.

Одесситов призывают быть предельно осторожными.

Кроме того, в Одессе ураган снес строительные материалы с крыши дома на улице Маразлиевской и обрушил их на припаркованные под домом автомобили.

Металлические изделия проткнули внедорожник марки BMW, пострадало лобовое стекло и крыша. К счастью обошлось без пострадавших.

Также в Одессе чудовищный ветер убил женщину. Трагический инцидент случился на улице Нежинской в районе дома № 37. Там упавшее дерево насмерть убило пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по состоянию на 13:00 повалены 48 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской. Аварийные бригады «Горзелентреста», «Одесгорсвета», «Одесгорэлектротранса» оперативно реагируют на вызовы и устраняют последствия урагана.

Отметим, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 февраля.

Они сообщили, что утром и днем порывы ветра могут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ветер северо-западный.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»