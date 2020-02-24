В Одесской области ураганный ветер оставил бех электричества уже 145 населенных пунктов

Об этом передает Politeka, со ссылкой на информацию пресс-службы областного ГСЧС.

По состоянию на 15:00, 24 февраля, с начала непогоды обесточены 145 населенных пунктов (Березовский - 24, Подольский - 12, Измаильский - 1, Б.-Днестровский - 27 Раздельнянский - 24 Овидиопольский - 8, Лиманский - 17 Ивановский - 16 Беляевский - 7, Черноморск - 2, Одесса - 7).

Также стало известно, что ураганный ветер сорвал крыши на 16 объектах. Это дома культуры (Беляевка, Ананьев) больница (Любашевка) магазин (Беляевка) железнодорожная станция (Подольск) 11 жилых домов.

Сообщается, что сотрудники ГСЧС на ликвидацию последствий непогоды привлекались 11 раз - на помощь населению с разборки аварийных конструкций и на уборку поваленных деревьев.

Ранее мы писали, штормовой ветер снес дерево, которое оборвало контактную сеть трамваев.

На улице Пастера из-за сильнейшего ветра дерево рухнуло на проезжую часть и повредило контактную сеть трамваев.

Кроме того, в Одессе ураган снес строительные материалы с крыши дома на улице Маразлиевской и обрушил их на припаркованные под домом автомобили.

Металлические изделия проткнули внедорожник марки BMW, пострадало лобовое стекло и крыша. К счастью обошлось без пострадавших.

Также в Одессе чудовищный ветер убил женщину. Трагический инцидент случился на улице Нежинской в районе дома № 37. Там упавшее дерево насмерть убило пенсионерку.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»