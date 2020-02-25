Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды во втоорник 25 февраля

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, в Одессе будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​8-10 °С тепла.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​8-13 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Также стало известно, что ураганный ветер сорвал крыши на 16 объектах. Это дома культуры (Беляевка, Ананьев) больница (Любашевка) магазин (Беляевка) железнодорожная станция (Подольск) 11 жилых домов.

Сообщается, что сотрудники ГСЧС на ликвидацию последствий непогоды в Одесской области привлекались 11 раз - на помощь населению с разборки аварийных конструкций и на уборку поваленных деревьев.

Ранее мы писали, штормовой ветер снес дерево, которое оборвало контактную сеть трамваев.

На улице Пастера из-за сильнейшего ветра дерево рухнуло на проезжую часть и повредило контактную сеть трамваев.

Кроме того, в Одессе ураган снес строительные материалы с крыши дома на улице Маразлиевской и обрушил их на припаркованные под домом автомобили.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»