На военном полигоне проходят масштабные учения одесских танкистов

Об этом пишет Думская , со ссылкой на командование одесской бригады морской пехоты.

Сообщается, что боевые стрельбы танкистов проводятся на одном из полигонов Украины, однако не уточняется на каком.

В ходе учений военные должны научится перемещаться по полю боя разными способами, скрытно выдвигаться и занимать огневые рубежи. В ходе тренировок они должны закрепить навыки ведения разведки целей, отработать действия на заминированной местности, а также преодоление инженерных заграждений.

По данным издания, танковый батальон 35 обрмп оснащен танками Т-80.

Ранее мы писали, в Одессе был замечен редкий военный самолет США.

Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Цель пребывания воздушного судна в Украине пока остается неизвестной.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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