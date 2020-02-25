На военном полигоне  проходят масштабные учения одесских танкистов

Об этом пишет Думская, со ссылкой на командование одесской бригады морской пехоты.

Сообщается, что боевые стрельбы танкистов проводятся на одном из полигонов Украины, однако не уточняется на каком.

В ходе учений военные должны научится перемещаться по полю боя разными способами, скрытно выдвигаться и занимать огневые рубежи. В ходе тренировок они должны закрепить навыки ведения разведки целей, отработать действия на заминированной местности, а также преодоление инженерных заграждений.  

По данным издания, танковый батальон 35 обрмп оснащен танками Т-80.

Ранее мы писали, в Одессе был замечен редкий военный самолет США.
Вечером 17 февраля в Одессе приземлился самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Цель пребывания воздушного судна в Украине пока остается неизвестной.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Лайнеры можно использовать в трех конфигурациях: пассажирской (до 121 военнослужащего), грузовой (восемь морских контейнеров – около 17 тонн груза) и комбинированой. Максимальна дальность полета – 5500 км, скорость – 900 км/ч.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу

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