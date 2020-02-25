В Одессе задержали домушника, который влез в квартиру женщины и вынес всё ценное, пока она выходила по делам

Подробностями поделились в местной полиции, передает Politeka.net

Инцидент случился в многоэтажном доме на улице Грушевского.

Средь бела дня в квартиру одесситки залез домушник, подобрав ключи от двери. Злоумышленник перевернул все вверх дном и похитил валюту, ноутбук и золотые украшения. Соседи перед этим заметили подозрительного мужчину, который ходил по двору и сообщили об этом в полицию. Когда домушник выходил с награбленным из дома, то встретился во дворе с полицейскими.

Сейчас грабитель задержан. Он оказался ранее судимый за имущественные преступления и приехал орудовать в Одессу из другой области.

«С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 185 (кража). Он проверяется на причастность к другим преступлениям на территории города и области», - отметили в полиции.

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По словам копов, во время патрулирования Суворовского района инспекторы обратили внимание на автомобиль Opel, который нарушил правила дорожного движения на улице Академика Сахарова.

Полицейские остановили автомобиль.

Отмечается, что водитель и двое пассажиров стали заметно нервничать. Когда патрульные проверили багажник авто, то обнаружили разную электронную технику, происхождение которой водитель объяснить не смог.

Кроме того, один из пассажиров стал объяснять, что занимается перепродажей вещей.

Патрульные выяснили, что жители одного из домов на Академика Сахарова обратились в полицию с заявлением о квартирной краже.

Как оказалось, похищенное имущество по описанию совпало с тем, которое нашли в багажнике авто нарушителей.

Во время выяснения обстоятельств водитель и один из воров попытались скрыться, однако были задержаны и доставлены в участок.

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