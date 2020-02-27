Безработные жители Одессы смогут получить 90 тысяч гривен единоразовой выплаты

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс- службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сообщается, что государственная служба занятости Украины в текущем году намерена реализовать программу, которая поможет безработным украинцам открыть собственное дело.

Суть ее заключается в том, что людям, которые зарегистрированы в службе занятости, будет выплачиваться единоразовая помощь для открытия своего бизнеса. Максимальная сумма выплат может составить 90 тысяч гривен. При этом средний размер такой помощи в 2020 году составит 46 тысяч гривен.

Подчеркивается, что деньги, которые получит безработный, возвращать государству не придется.

Принять участие в программе сможет каждый, кто достиг 18-летнего возраста, состоит на учете в службе занятости, не нашел новую работу спустя месяц после постановки на учет и вместе с карьерным советником составил план действий для открытия собственного дела.

Не смогут получить такую помощь те лица, которые уже брали у государства деньги на развитие предпринимательства, но не занимались им или закрыли бизнес в течение двух лет со дня регистрации. Также участниками программы не смогут стать те, кто в течение последних двух лет перед регистрацией в службе занятости работал как физлицо -предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации.

Ранее мы писали, многодетные семьи будут получать новое пособие в Одессе

Новый вид пособия будет называться «на детей, которые воспитываются в многодетных семьях» и будет добавляться

к обычным «детским» пособиям. Оформить его можно будет с 1 апреля.

Размер выплат будет состовлять 1700 гривен и выплачивать его будут ежемесячно на третьего, четвертого и последующего ребенка, пока ему не исполниться 6 лет.

Пособие положено не только тем, кто получит статус многодетной семьи после 1 апреля, но и всем, у кого есть соответствующее удостоверение и подходящие по возрасту дети.

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