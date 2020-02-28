В одной из одесских школ учеников отправили на вынужденные каникулы из-за разлива опасного химиката

Речь идет о школе №24 Суворовского района, в которой на прошлой неделе произошел разлив лизола, пишет Думская .

Взволнованные родители забили тревогу, так как в школе присутствует едкий запах химического вещества. Из-за этого на месте разлива лизола даже пришлось вырезать асфальт.

По словам начальника департамента образования Елены Буйневич, чтобы успокоить родителей, пришлось временно приостановить учебный процесс до 1 марта.

«Решение о введении каникул было принято школьным советом, коллегиально, чтобы родители не нервничали. На самом деле, находиться в школе абсолютно безопасно, все замеры воздуха показали, что ничего опасного нет», - сообщила Буневич.

Напомним, что ЧП произошло в пятницу на прошлой недели. В школе почувствовали едкий химический запах, из-за которого детей пришлось эвакуировать. Прибывшие на место специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС установили, что во дворе школы был разлит лизол — раствор очищенных фенолов в калийном мыле.

Как выяснилось, химикат разлил подсобный рабочий, который нес емкость из кабинета химии в подвал для дальнейшей утилизации. По дороге банка разбилась — рабочий пытался замыть разлитое водой, чем только усугубил ситуацию.

По факту случившегося правоохранители начали уголовное производство.

Обратим внимание, что лизол в высоких концентрациях опасен для жизни, поэтому был запрещен Всемирной Организацией Здравоохранения.

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