В сети показали, как сейчас живет знаменитая одесситка Оксана Кобелецкая, которая одновременно родила пять детей

Видеосюжет появился на личной странице многодетной мамы в Инстаграм, передает Politeka.net

«Одесские пятерняшки от начала до сегодня. Недавно поняла что не все знакомы с нашей историей, несмотря на много статей и сюжетов о нас. оставлю у себя сюжет снятый недавно одесским телеканалом Редакція для нового проекта. Оставлю его у себя, как ответ на многие вопросы», - написала мать-героиня Оксана Кобелецкая.

Пользователи сети не пришли мимо и оставили огромное количество восторженных отзывов в адрес многодетной мамы и ее семейства. Многие отметили, что история Оксаны действительно невероятная и пожелали ей и ее малышам быть счастливыми.

«Вы пример для наших нынешних мам, которые с одним ребёнком, то в до родовой, то послеродовой дипресии находятся . Вы вдохновляее 💖. Удачи, счастья и здоровья Вашей большой семье 💖»,

«Вы чудо-женщина. Никто из супергероинь Не сравнится с Вами👏», «Вы большая молодец! Здоровья Вам, маме и вашим деткам😘а муж... Трус😓пусть у Вас все будет хорошо!!!!», «Я восхищаюсь Вами😇 Я сама выросла в семье, где нас было пятеро, хоть и не в один день родились, но понимаю как это сложно мамам. Вы большая молодец👍👍👍», «Прекрасно❤️я прослезилась»,

«Оксана, у Вас просто невероятная история и прекрасные детки!!! Вы настоящий герой, победитель, неимоверно сильный человек, и душой, и телом!!! Желаю Вам идти только вперед, всегда быть примером для своих детей, для всех людей, которые что либо еще боятся в этой жизни! Огромного здоровья и силы духа👍👍👍», «Оксана, вы чудо! 👏Восхищаюсь вашим семейством! 🤗», «Вы удивительно сильная женщина, горжусь вами . Вы замечательная мама и все ваши черты воспитания детей перешли к вам от вашей чудесной мамы . Счастья вам,здоровья и мира в ваш дом», - пишут люди.

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