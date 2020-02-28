От 340 до 510 гривен

В Одессе штрафы обрушаться на тех водителей, которые будут парковаться на местах, предназначенных для зарядки электрокаров

Как сообщил директор Департамента транспорта одесского горсовета Александр Илько, это связано с изменением законодательства, передает Politeka.net

Согласно новым изменения в законодательстве Украины, теперь водителей, которые посягнули и припарковали свое авто на месте, отведенном для заправки электрокара, будет ждать штраф в размере от 340 до 510 гривен.

Отмечается, что в Одессе штрафовать нарушителей будут инспекторы по парковкам, которые начали работу с сентября 2019 года.

На нарушителей будет выписываться постановление. В таких местах имеют право стоять только автомобили, для которых необходима подзарядка.

Ранее мы писали, с 1 марта крупные штрафы обрушатся на владельцев открытых люков в Одессе.

В Одессе решили кардинально бороться с проблемой открытых люков.

Жителей города порой подстерегает коварная ловушка на дороге или на тротуаре - открытые люки подземных коммуникаций. Чиновники насчитали около 175 таких ловушек. Большинство принадлежит частным компаниям, а еще КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Городские дороги».

«Абсолютно всем балансодержателям мы отправили письма с уведомлением о том, чтобы составили графики накрытия люков и провели работы», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталия Мостовых.

Если люки не закроют, с 1 марта балансодержателей начнут штрафовать. Отмечается, что размер штрафа за один люк планируют назначить в размере 1700 гривен.

А если и это не поможет, будут действовать более радикально — открытые люки просто закопают.

Напомним, массовые штрафы обрушились на одесситов: «ловят на горячем», фото

Как писала Politeka, штрафы увеличат в пять раз на Одесчине.

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