В Украине провели социальный эксперимент на честность, в результате которого Одесса показал самый худший результат

Соответсвующий ролик появился в youtube, передает Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскрольльте страницу до конца).

Сотрудники одного из украинских банков разбросали кошельки с деньгами и банковскими карточками на улицах 5 городов — в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре, чтобы проверить, кто из людей захочет вернуть находку владельцу, сколько налички заберут себе, а сколько при этом попытаются снять деньги с карты.

В ходе эксперимента было приобретено 50 одинаковых кошельков, в 40 из которых положили по 50 гривен, а в оставшиеся 10 — по 500 гривен. Также в каждый кошелек вложили карту банка и небольшую стопку визиток на одно имя, чтобы было понятно, кто владелец кошелька.

Что касается карт, то они не были привязаны к реальным счетам. Но по их номерам можно было проверить, была ли попытка снятия денег.

Также в каждый кошелек подложили записку с PIN-кодом от карты.

По словам волонтеров, дольше 15 минут кошельки на земле не оставались. Из 50 «потерянных» с первоначальным содержимым вернулось только 15 кошельков.



Лучший результат по возврату кошельков с деньгами показал Харьков — вернули 5 и один пустой. В Киеве и Днепре вернули четыре кошелька, во Львове — три. В Одессе — ни одного и при этом в 38% случаев пытались снять деньги с карточек.

Пользователи сети уже во всю обсуждают эксперимент и вот, что они пишут:

«Одесса не подкачала) и здесь первое место», «Достойный эксперимент и очень показательный, Одесса и Львов - туристические города, человечности и честности на минималках))», «Ну Одесса город торгашей и воров))) не в обиду одесситам, я обожаю ваш город!)) думал что 30 вернут», «Какой позор -- Одесса отличилась!», «Результаты эксперимента просто шокировали . Да какой бы не была сумма, я просто не представляю, как можно не вернуть чужое имущество»,»

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