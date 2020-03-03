На железнодорожных вокзалах Украины создают специальные изоляторы для зараженных коронавирусом, в том числе такое помещение появилось и на одесском

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В предприятии разработали план мер для профилактики распространения китайского коронавируса. На украинских вокзалах обустраивают специальные помещения, медицинские пункты и проводят учения для персонала.

В медпункте на вокзале фельдшер сможет померять температуру пассажиру и, если она повышена, сделать укол до приезда скорой помощи.

Вообще в медпункте есть необходимые препараты, маски, дезинфицирующие средства.

Для этого предприятие “Укрзалізниця закупило 10 тысяч респираторов, 25 тысяч смотровых перчаток, более 1 тысячи защитных очков, а также антисептики для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Ранее мы писали о том, что первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован у мужчины в Черновцах.

Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории нашей страны.

По словам заместителя главы Министерства здравоохранения Украины Виталия Ляшко, смертельный коронавирус COVID-19 был обнаружен у мужчины, который приехал из Румынии.

Также мы рассказывали о том, что медики разоблачили миф о новом методе передачи коронавируса. По словам специалистов, опасный вирус не может передаваться через укусы комаров.

Представители ВОЗ также добавили, что опасная инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем.

Напомним, коронавирус прорвался в Украину, это скрывают: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что к Зеленскому экстренно обратились из Уханя, украинцы молят о помощи: «не выпускают даже из номера».