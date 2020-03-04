Стало известно, какая погода ждет жителей Одессы и области в среду, 4 марта

Со свежим прогнозом жителей ознакомил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу синоптиков, весь день в Одессе будет облачным. Без существенных осадков. Ветер будет дуть южный, 9-14 м/с. Температура ночью на градусниках покажет 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 10-12°С тепла.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 10-12°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Интересно, что 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета.

Ранее мы писали, на Одессу надвинулось сразу два циклона с женскими именами «Диана» и «Шарлотта», которые будут определять погоду в городе.

Не успела Одесса оправиться после шторма с нежным девичьим именем «Юлия», как подступила новая ветреная напасть по имени «Диана».

2 марта, этот циклон спровоцировал сильный порывистый ветер.

3 марта, на помощь «Диане» пришел мощный циклон "Шарлотта" , который у берегов Исландии перехватил инициативу и объединив свои усилия, установили контроль над Одессой и областью.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»