Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил «насолить» российскому коллеге и сделал Украине уникальное предложение

Об этом он рассказал во время встречи с правительством, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы. Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили», - отметил он.

По его словам, сотрудничество можно наладить возле границы Белоруссии.

«Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок - если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Белоруссия будет покупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской

Такое заявление сделал президент республики Александ Лукашенко.

По его словам, такое решение он принял чтобы "не стоять на коленях" перед Россией.

"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", – заявил Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям.

"Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний", – заявил он.

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