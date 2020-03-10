Сегодня во втроник, 10 марта, жителей Одессы ожидает масштабное отключение электричества
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на информацию сайта "Одессаоблэнерго"
В связи с плановыми ремонтными работами электросетей будут обесточены тысячи домов. При это больше всего пострадают жители, проживающие в районе поселка Котовского, Авангарда, 411-ой батареи и Молдаванки.
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Так, с 9:00 утра электроэнергию отключат по следующим адресам:
1-я Проектируемая улица, 20, 7А, 8А, 7
2-й переулок – все дома
3-я Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 4А, 12, 4Б, 17, 2а, 28, 23, 30, 18, 21, 13, 20, 31, 25, 16, 15, 14, 29, 32, 26, 22, 24, 19
Аккордная улица, 2, 3, 6, 10, 8Б, 8а, 1, 4, 8
Амвросия Бучмы улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б
Ангарская улица, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5
Большая Арнаутская улица, 42, 57
Бородинская улица, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133-В, 131а, 122-А, 137Б, 108-А, 145-А, 112-А, 137, 106-Б, 137А, 106-А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Бородинский переулок, 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9
Братская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вторая улица, 23, 6А, 14А, 15
Дунайская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
Желябова улица, 11/Б
Казанская улица, 1, 2, 14Б, 11г, 11Б, 11 В, 11а, 13а, 11, 22 А, 6, 7, 10, 15, 4, 8, 5, 3, 14, 23, 20, 25, 18, 24
Капитана Гаврикова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 12Б, 12А, 10, 11, 12, 14, 16
Курганская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а
Магистральная улица, 122, 84а, 118, 120, 118б, 114, 94-А, 92, 94, 116
Николая Аркаса улица, 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142
Овидиопольская улица, 38, 45
Озерная улица, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
Патриотическая улица, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 122а, 113а, 132, 122-Б, 158А, 124-Б, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
Первая улица, 3, 13, 27, 37
Петра Лещенко улица, 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 95А, 97-А, 102г, 18А, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107
Прирельсовая улица, 2, 4
Проектная улица, 18А, 1, 9А, 8А, 2, 5А, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 6А
Радужная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 19/1, 5А, 17а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Ришельевская улица, 45, 54, 55, 56, 58, 62А, 57, 64
Тираспольская улица, 1, 2, 5, 6, 1б, 8, 3а, 1А, 5А, 10, 10-А
Умова улица, 2Г, 45а, 12, 47, 47А, 2а, 16, 4Б, 49, 14, 6, 10, 4, 34, 47б, 2б, 38, 4а, 8, 36, 2, 45, 34а, 2в, 47в
2-й переулок Шестой улицы, 6
С 9 утра до 6 вечера:
Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Косвенная улица, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 26г
С девяти утра до семи вечера:
1-я линия, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 2/130, 78/40, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 170, 174, 181, 187, 202, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632
1-я линия Марии Демченко, 11, 13
1-я Суворовская улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
12-я Суворовская улица, 142/2 д, 1, 9
14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 250
2-й переулок Амундсена, 6/3, 3/4
3-й переулок Амундсена, 6/2, 6/7, 65, 610
3-я линия Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
3-я Суворовская улица, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 6/196, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
4-я Суворовская улица, 1, 3, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 56, 60, 68, 69, 67А, 68А, 64/12, 72, 73, 77, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265
5-я Суворовская улица - все дома
6-я линия, 11, 15, 21, 30, 36, 38, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
9-а Линия Дачи Ковалевского, 12
Академика Вильямса улица, 17А, 19/1, 17, 17Б, 72, 70, 68Б, 17В, 76А, 68А, 72/1, 31, 43, 76Б
Белорусская улица, 7/34, 7/37, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 18, 14а, 36, 6, 14, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 12, 22а, 322, 4, 20
Вершинная улица, 25а, 16/1, 6, 13, 29, 4А, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 7, 31, 27, 4, 19, 8, 16/2, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 14
Ветрова улица, 43
Водный переулок, 4/3, 3А, 8, 4А, 5/4, 4Б, 11А, 1, 4, 7а, 5/3, 11, 7, 5, 4/6 А, 9А, 3, 11Б, 4а1, 11в, 5/, 4/6, 9, 13, 13А, 2, 17а, 17
Гетманский переулок, 4
Дача Ковалевского улица, 142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 76Б, 106, 110, 94, 74/3, 90/1, 100, 100А, 96, 90, 104, 74/4, 74/1, 88, 72, 106А, 74/5, 74/2, 94А, 92, 76, 102, 108, 144в, 111-У, 144/5, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 102а, 98, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 107/109
Марии Демченко улица, 28, 4/1, 12/3в, 34Б, 29А, 31Б, 29Б, 34, 38А, 32, 36Б2, 29, 32Б, 38Б, 30А, 34а, 30, 36А, 31
Мичурина улица, 3, 34, 3б, 3а4, 3а, 5б, 5, 5а, 7в
Николая Огренича улица, 2А, 6/1, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1/2-А, 6, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 9б, 6а
Николая Стражеско, 1Б, 2, 4
Ореховая улица, 196
переулок Академика Вильямса, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 7а, 15-б, 3а, 7Б, 13, 15-а
переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11
переулок Ковалевского, 9
Пишоновская улица, 1, 6
Просвещения улица, 207, 1/7, 1/3, 1/24, 1/5, 3, 1/1, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1В, 253, 1/11, 171, 216, 1/33165, 150, 220, 167, 173, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 212
Садовского улица, 18, 20Б, 45А, 13А, 39, 222, 26-а, 12-а, 12б, 41, 41а, 37, 13-б, 43, 31/а, 27А, 32, 31, 23, 14-а, 10, 8, 31-а, 20, 19, 30-а, 15б-1, 29, 15, 47А, 22-а, 16, 37-а, 27, 13в, 14, 15-а, 21, 20А, 6, 45, 12, 14А, 13-г, 33, 30-б, 22, 24, 35, 17, 45-б, 47, 25, 28, 15-б, 26а, 5, 2А, 11, 3, 11-б, 1А, 4, 11а, 13, 1, 9, 43-А, 7, 4/2, 2, 17А
Саксаганского улица, 25а, 18А, 10, 1, 6А, 12А, 15, 8, 19, 4, 1А, 1Б, 14, 12, 7, 21, 19А, 6, 13, 5, 7А, 11, 17, 17-б, 9, 33, 2, 122, 17А, 12/1, 31, 16А, 26, 25Б, 16, 20, 29, 22, 25А, 23, 35, 28, 29А, 25, 18, 31А, 22А, 24, 27, 3
Эстонская улица, 10-А, 1, 8а, 6а, 6/1, 4А, 3А, 3, 5а, 4, 5, 6, 8, 2а
Эстонский переулок, 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13
Якутская улица, 4, 6а, 2, 6, 8, 10
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