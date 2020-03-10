Сегодня во втроник, 10 марта, жителей Одессы ожидает масштабное отключение электричества

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на информацию сайта "Одессаоблэнерго"

В связи с плановыми ремонтными работами электросетей будут обесточены тысячи домов. При это больше всего пострадают жители, проживающие в районе поселка Котовского, Авангарда, 411-ой батареи и Молдаванки.

Так, с 9:00 утра электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Проектируемая улица, 20, 7А, 8А, 7

2-й переулок – все дома

3-я Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 4А, 12, 4Б, 17, 2а, 28, 23, 30, 18, 21, 13, 20, 31, 25, 16, 15, 14, 29, 32, 26, 22, 24, 19

Аккордная улица, 2, 3, 6, 10, 8Б, 8а, 1, 4, 8

Амвросия Бучмы улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б

Ангарская улица, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5

Большая Арнаутская улица, 42, 57

Бородинская улица, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133-В, 131а, 122-А, 137Б, 108-А, 145-А, 112-А, 137, 106-Б, 137А, 106-А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

Бородинский переулок, 8, 8А, 3, 4, 5, 6, 9

Братская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Вторая улица, 23, 6А, 14А, 15

Дунайская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

Желябова улица, 11/Б

Казанская улица, 1, 2, 14Б, 11г, 11Б, 11 В, 11а, 13а, 11, 22 А, 6, 7, 10, 15, 4, 8, 5, 3, 14, 23, 20, 25, 18, 24

Капитана Гаврикова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 12Б, 12А, 10, 11, 12, 14, 16

Курганская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а

Магистральная улица, 122, 84а, 118, 120, 118б, 114, 94-А, 92, 94, 116

Николая Аркаса улица, 136А, 101А, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142

Овидиопольская улица, 38, 45

Озерная улица, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

Патриотическая улица, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 122а, 113а, 132, 122-Б, 158А, 124-Б, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

Первая улица, 3, 13, 27, 37

Петра Лещенко улица, 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 95А, 97-А, 102г, 18А, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107

Прирельсовая улица, 2, 4

Проектная улица, 18А, 1, 9А, 8А, 2, 5А, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 6А

Радужная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6А, 19/1, 5А, 17а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Ришельевская улица, 45, 54, 55, 56, 58, 62А, 57, 64

Тираспольская улица, 1, 2, 5, 6, 1б, 8, 3а, 1А, 5А, 10, 10-А

Умова улица, 2Г, 45а, 12, 47, 47А, 2а, 16, 4Б, 49, 14, 6, 10, 4, 34, 47б, 2б, 38, 4а, 8, 36, 2, 45, 34а, 2в, 47в

2-й переулок Шестой улицы, 6

С 9 утра до 6 вечера:

Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Косвенная улица, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 26г

С девяти утра до семи вечера:

1-я линия, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 2/130, 78/40, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 170, 174, 181, 187, 202, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632

1-я линия Марии Демченко, 11, 13

1-я Суворовская улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я Суворовская улица, 142/2 д, 1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 250

2-й переулок Амундсена, 6/3, 3/4

3-й переулок Амундсена, 6/2, 6/7, 65, 610

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я Суворовская улица, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 6/196, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Суворовская улица, 1, 3, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 56, 60, 68, 69, 67А, 68А, 64/12, 72, 73, 77, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265

5-я Суворовская улица - все дома

6-я линия, 11, 15, 21, 30, 36, 38, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-а Линия Дачи Ковалевского, 12

Академика Вильямса улица, 17А, 19/1, 17, 17Б, 72, 70, 68Б, 17В, 76А, 68А, 72/1, 31, 43, 76Б

Белорусская улица, 7/34, 7/37, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 18, 14а, 36, 6, 14, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 12, 22а, 322, 4, 20

Вершинная улица, 25а, 16/1, 6, 13, 29, 4А, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 7, 31, 27, 4, 19, 8, 16/2, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 14

Ветрова улица, 43

Водный переулок, 4/3, 3А, 8, 4А, 5/4, 4Б, 11А, 1, 4, 7а, 5/3, 11, 7, 5, 4/6 А, 9А, 3, 11Б, 4а1, 11в, 5/, 4/6, 9, 13, 13А, 2, 17а, 17

Гетманский переулок, 4

Дача Ковалевского улица, 142, 132А, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 140/8, 140/7, 1406, 140/13, 140/5, 107109, 140/9, 76Б, 106, 110, 94, 74/3, 90/1, 100, 100А, 96, 90, 104, 74/4, 74/1, 88, 72, 106А, 74/5, 74/2, 94А, 92, 76, 102, 108, 144в, 111-У, 144/5, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 102а, 98, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103/3, 103/7, 103/14, 107/109

Марии Демченко улица, 28, 4/1, 12/3в, 34Б, 29А, 31Б, 29Б, 34, 38А, 32, 36Б2, 29, 32Б, 38Б, 30А, 34а, 30, 36А, 31

Мичурина улица, 3, 34, 3б, 3а4, 3а, 5б, 5, 5а, 7в

Николая Огренича улица, 2А, 6/1, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1/2-А, 6, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 9В, 9б, 6а

Николая Стражеско, 1Б, 2, 4

Ореховая улица, 196

переулок Академика Вильямса, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 7а, 15-б, 3а, 7Б, 13, 15-а

переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского, 9

Пишоновская улица, 1, 6

Просвещения улица, 207, 1/7, 1/3, 1/24, 1/5, 3, 1/1, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 11, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1В, 253, 1/11, 171, 216, 1/33165, 150, 220, 167, 173, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 212

Садовского улица, 18, 20Б, 45А, 13А, 39, 222, 26-а, 12-а, 12б, 41, 41а, 37, 13-б, 43, 31/а, 27А, 32, 31, 23, 14-а, 10, 8, 31-а, 20, 19, 30-а, 15б-1, 29, 15, 47А, 22-а, 16, 37-а, 27, 13в, 14, 15-а, 21, 20А, 6, 45, 12, 14А, 13-г, 33, 30-б, 22, 24, 35, 17, 45-б, 47, 25, 28, 15-б, 26а, 5, 2А, 11, 3, 11-б, 1А, 4, 11а, 13, 1, 9, 43-А, 7, 4/2, 2, 17А

Саксаганского улица, 25а, 18А, 10, 1, 6А, 12А, 15, 8, 19, 4, 1А, 1Б, 14, 12, 7, 21, 19А, 6, 13, 5, 7А, 11, 17, 17-б, 9, 33, 2, 122, 17А, 12/1, 31, 16А, 26, 25Б, 16, 20, 29, 22, 25А, 23, 35, 28, 29А, 25, 18, 31А, 22А, 24, 27, 3

Эстонская улица, 10-А, 1, 8а, 6а, 6/1, 4А, 3А, 3, 5а, 4, 5, 6, 8, 2а

Эстонский переулок, 4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

Якутская улица, 4, 6а, 2, 6, 8, 10

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