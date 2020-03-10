В одном из районов Одессы из-за ремонта перекрыли улицу, в результате образовались пробки

Об этом сообщают местные СМИ и публикуют соответствующие снимки.

Аварийные работы начали проводить на улице Маршала Говорова в Приморском районе.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб пригнали технику и установили ограждение, при этом перекрыли движение автотранспорта на участке дороги от улицы Зоопарковой до Академической.

Уже в этом районе наблюдаются небольшие пробки.

Ранее мы писали, в связи с закрытием части перекрестка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от Инглези по проспекту до Левитана будет изменена схема движения автотранспорта общего и схемы движения городских общественных маршрутов общего пользования.

Будет приостановлена работа трамвайного маршрута № 13. Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организовано по маршруту: — в направлении движения к ул. Зодческой: от вул. Космонавта Комарова ул. Инглези, вул. Ак. Королева, вул. Архитекторскую (конечная остановка); — по направлению движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Залога-1 — по существующему маршруту. На период проведения первого этапа работ по капитальному ремонту трамвайных путей (13 линия) будет организована работа автобусных маршрутов по временной схеме.

Также стало известно, что работа автобусных маршрутов №№ 18, 121, 145, 149, 191, 197, 210, 214 будет организовано от остановки «Сити Центр» до остановки «Экспострой» по временной схеме движения на участке ул. Небесной Сотни.

Изменения начнут действовать с 14 марта по 24 апреля (или до окончания ремонтных работ)

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