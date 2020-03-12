Ему было всего 26 лет

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный из Одесской области

О гибели бойца сообщается на странице в Фейсбуке Ивановской сельской объединенной территориальной общины, передает Politeka.net

Младший сержант Илья Пережогин (позывной "Князь"), который входил в состав 131-го разведывательного батальона, погиб при обстреле в районе поселка Пески Донецкой области.

Ему было 26 лет.

Отмечается, что воин был родом из села Орловка Ренийского района Одесской области.

Там окончил школу, а после работал в Белгороде-Днестровском. В последнее время служил по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Ранее мы писали, на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 23 года.

Также мы писали о еще одной потере в одесской бригаде.

Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Сержант Виталий Носкевич погиб, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.

«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.

Кроме того, украинский боец из Черноморска Андрей Батин погиб в зоне ООС.

Напомним, молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности

Как сообщала Politeka, оккупанты получили по зубам от ВСУ за минометный ад: «большие потери», детали.

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