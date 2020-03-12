В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный из Одесской области
О гибели бойца сообщается на странице в Фейсбуке Ивановской сельской объединенной территориальной общины, передает Politeka.net
Младший сержант Илья Пережогин (позывной "Князь"), который входил в состав 131-го разведывательного батальона, погиб при обстреле в районе поселка Пески Донецкой области.
Ему было 26 лет.
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Отмечается, что воин был родом из села Орловка Ренийского района Одесской области.
Там окончил школу, а после работал в Белгороде-Днестровском. В последнее время служил по контракту в Вооруженных Силах Украины.
Ранее мы писали, на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады.
Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.
«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшему было 23 года.
Также мы писали о еще одной потере в одесской бригаде.
Как стало известно, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.
Сержант Виталий Носкевич погиб, 22 октября, в районе Красногоровки Донецкой области.
«Воина настигла пуля снайпера. Виталию было 35 лет. Он уроженец Коломыи Ивано-Франковской области», — сообщается в публикации.
Кроме того, украинский боец из Черноморска Андрей Батин погиб в зоне ООС.
Напомним, молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности
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