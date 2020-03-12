В Одессе, где проходит съезд Оппозиционной платформы - За жизнь, начались стычки между националистами и охраной руководства партии
Случилось все возле отеля Бристоль. Там начались стычки между охраной и одесскими националистами. Об этом пишет Politeka.
Активисты получили информацию о том, что там должно проходить собрание руководства ОПЗЖ. Активисты ожидали появления ведущих политиков партии. Но охрана оказала им сопротивление и оттеснила их от входа в здание.
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В местных СМИ сообщают, что стычки происходят прямо сейчас. На нем якобы лидер партии Вадим Рабинович сменил главу региональной организации Николая Скорика.
Сообщается, что кто-то даже распылил слезоточивый гах. Полиция пытается стороны разделить и не допустить эскалации конфликта между ними.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 12 марта, в Киеве произошли беспорядки во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую по инициативе президента Владимира Зеленского создала команда советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
Толпа скандировала, что Сивохо предатель и враг Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Также оскорбляли президента Владимира Зеленского. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким дебоширам удалось прорваться к Сивохо, которого затолкали. Последний был вынужден ретироваться.
До этого мы сообщали, что нападение в Киеве на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства вызвало небывалый ажиотаж у пользователей сети.
Ситуацию активно обсуждают в сети. Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что советнику "мало досталось", другие пишут, что он был прав, ведь нигде в официальных документах не идет речи о войне.
Напомним, Билецкий объявил срочную мобилизацию ветеранов, начались аресты
А еще Politeka писала, что Сивохо рассказал, как вернуть Донбасс в Украину
Также Politeka сообщала, что Сивохо обратился к украинцам из-за разведения войск на Донбассе