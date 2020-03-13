Из-за пандемии коронавируса в Одесской области будут закрыты почти все пункты пропуска через границу

Об этом пишут местные СМИ.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

В частности, в Одесской области закрывают погранпереходы на границе с Румынией в портах Измаил, Килия и Вилково.

По границе с Молдовой закрывают погранпереходы в Рени (только железнодорожный на Джурджулешты и далее транзитом на Галац в Румынию), Кучурган (на автодороге Одесса - Кишинев транзитом через Приднестровье), Малоярославец-Первый, Табаки, Виноградовка, Новые Трояны, Тимково, Платоново, Лесное, Славяносербка, Йосиповка, Алексеевка, Долинское, Станиславка, Серпневое, Платоново, Болган.

Также закрывают портовые пункты пропуска в портах Белгород-Днестровского, Измаила, Рени, пунктов контроля в Визирке (терминалы ТИС) и Одесса-Лески.

Обратим внимание, что в Одесской области остаются действовать пункты пропуска в одесском аэропорту, в портах Одесса, Южный (Пивденний), Черноморск, На автодорогах действуют пункты пропуска в Рени, Граденицах, Староказачьем и Маяках - но последний с ограничениями на движение грузовиков и автобусов большой вместимости из-за ремонта дороги в Молдове.

Кроме того, закрываются морские пункты пропуска в портах Измаила, Рени, Усть-Дунайска (Вилково), Белгорода–Днестровского, пункты контроля Одесса–Лески и Визирка.

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