Россиянка решила схитрить, но ее быстро раскусили

Пограничники задержали российскую блогершу, которая пыталась обманным путем попасть в Украину, чтобы выступить в Одессе

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что россиянка Наталья Краснова приехала в «Борисполь» самолетом из Минска.

Пограничники установили, что в конце прошлого года женщина уже пыталась посетить Украину, но была выдворена из нашей страны за незаконное посещение Крыма в 2018. Тогда ей запретили въезд на украинскую территорию сроком на 3 года.

Упорная россиянка решила не сдаваться и вновь прилетела.

На этот раз женщина попыталась схитрить и перед поездкой поменяла загранпаспорт — новый ей выдали только в конце февраля.

Однако пограничники разоблачили Краснову, так как на нее сработала база данных.

На вопрос, почему она заменила паспорт, блогерша ответила, что предыдущий якобы съела собака.

Теперь ей установили новый срок запрета въезда Украину - на 10 лет.

Ранее мы писали, что скандально известной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года.

"Воровайки", которые являются частым гостем в «ДНР» намеревались приехать в Украину на гастроли в феврале 2020 года. Анонсы концертов видели в Киеве и Одессе.

Однако украинцы резко выступили против концертного тура скандальной российской группы и требовали немедленной отмены выступлений "Вороваек".

Как сообщалось, скандал вспыхнул из-за украинофобских угроз в псене «Вороваек»: "Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится, Курица — не птица, х*хлы — не заграница... Если будет надо, заберем Одессу".

Напомним, звезда известной группы оскандалился заявлением о ситуации в Украине.

Как сообщала Politeka, российские звезды, унизившие украинцев, собрались в Харьков: "Если будет надо, заберем Одессу".

Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".