Такое придет в голову не всем

В Одессе копы задержали мужчину, который грозился взорвать дом

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, 17 марта, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из административных зданий на территории Приморского района.

Отмечается, что работниками специальных служб тщательно обследовали территорию и никаких взрывных устройств, которые угрожали бы жизни или здоровью людей, обнаружено не было.

После этого полиция приступила к поискам лжеминера, и вскоре его задержала.

«Взрывателем» оказался 41-летний мужчина, признался в содеянном.

Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел выплеснуть свое недовольство жизнью.

Мобильный телефон, с которого поступила угроза – изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Лжеминеру грозит до трех лет лишения свободы

Похожий случай произошел на днях также в Одессе.

Мужчина позвонил и сообщил о минировании супермаркета.

Вечером неизвестный сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.

После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».

«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.

Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.

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