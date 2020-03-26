В Одессе совершено разбойное нападение, в результате которого украден сейф с драгоценностями

Подробности преступления рассказала пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам копов, трое злоумышленников проникли в квартиру, подобрав ключи.

В этот момент в жилище находилась домработница.

Бандиты приставили женщине нож к горлу и похитили из сейфа деньги и украшения на сумму около полумиллиона гривен и скрылись.

По горячим следам полицейским удалось установить личность и задержать одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний житель Одессы, его уже опознала пострадавшая.

Сейчас устанавливается местонахождение всех фигурантов преступления.

Также в полиции начато уголовное производство по статье разбой.

Отмечается, что виновным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, в Одессе задержана опасная банда и ее лидер, которые не давали покоя людям в развлекательных заведениях.

Силовики сообщили, как действовали злоумышленники.

В ночных клубах они заводили беседу с отдыхающими и незаметно грабили их во время дружеских объятий.

Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией.

Затем преступники сбывали ценности пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.

Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.

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