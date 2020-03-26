В Одессе совершено разбойное нападение, в результате которого украден сейф с драгоценностями
Подробности преступления рассказала пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
По словам копов, трое злоумышленников проникли в квартиру, подобрав ключи.
В этот момент в жилище находилась домработница.
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Бандиты приставили женщине нож к горлу и похитили из сейфа деньги и украшения на сумму около полумиллиона гривен и скрылись.
По горячим следам полицейским удалось установить личность и задержать одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний житель Одессы, его уже опознала пострадавшая.
Сейчас устанавливается местонахождение всех фигурантов преступления.
Также в полиции начато уголовное производство по статье разбой.
Отмечается, что виновным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, в Одессе задержана опасная банда и ее лидер, которые не давали покоя людям в развлекательных заведениях.
Силовики сообщили, как действовали злоумышленники.
В ночных клубах они заводили беседу с отдыхающими и незаметно грабили их во время дружеских объятий.
Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией.
Затем преступники сбывали ценности пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.
Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.
Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.
Также Politeka писала: опасная банда орудует в Одессе: «Брызгает газ в лицо и ..»