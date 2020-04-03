В одесской многоэтажке раздался взрыв
Инцидент, который случился около 10 часов вечера 2 апреля на третьем этаже, переполошил жильцов многоквартирного дома на улице Краснова. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
На место ЧП съехались следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.
По предварительным данным специалистов, взорвалось самодельное взрывное устройство на лестничной площадке дома.
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К счастью, о жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что повреждены окна в доме. Обстоятельства выясняются правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство по части 4 ст. 296 УК Украины — «хулиганство».
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По словам правоохранителей, 17 марта, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из административных зданий на территории Приморского района.
Отмечается, что работниками специальных служб тщательно обследовали территорию и никаких взрывных устройств, которые угрожали бы жизни или здоровью людей, обнаружено не было.
После этого полиция приступила к поискам лжеминера, и вскоре его задержала.
«Взрывателем» оказался 41-летний мужчина, признался в содеянном.
Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел выплеснуть свое недовольство жизнью.
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