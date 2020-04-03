Необычное природное явление похожее на смерч зафиксировали в Одесской области
Воронку увидели очевидцы в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, передает Рoliteka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Столь редкое для этих краев явление не на шутку напугало людей, но смерч как внезапно возник, так и быстро рассеялся.
По данным местных СМИ, это всего лишь пыльный вихрь.
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«Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами»,- говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.
Также мы писали, в первые дни апреля в Одессе зацвели магнолии и сакуры.
В то время, пока одесситы закрылись в своих дома и квартирах на карантине, весна в городе постепенно вступает в свои права, а природа начинает оживать.
Как стало известно, в Стамбульском парке расцвела магнолия, а возле Оперного театр – сакура.
Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».
Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.
Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»