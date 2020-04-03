Необычное природное явление похожее на смерч зафиксировали в Одесской области

Воронку увидели очевидцы в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, передает Рoliteka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столь редкое для этих краев явление не на шутку напугало людей, но смерч как внезапно возник, так и быстро рассеялся.

По данным местных СМИ, это всего лишь пыльный вихрь.

«Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами»,- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

Также мы писали, в первые дни апреля в Одессе зацвели магнолии и сакуры. В то время, пока одесситы закрылись в своих дома и квартирах на карантине, весна в городе постепенно вступает в свои права, а природа начинает оживать. Как стало известно, в Стамбульском парке расцвела магнолия, а возле Оперного театр – сакура.

Напомним, разрушительная стихия обрушилась на Одесскую область: «крушит всё на своем пути».

Как сообщала Politeka, бунтующая стихия принесла немало бед в Одесской области.

Также Politeka писала, что двойной смерч настиг отдыхающих на пляже: «стихия сошла с ума»