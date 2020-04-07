Во вторник 7 апреля весна будет соблазнять одесситов, которые сидят на карантине, хорошей солнечной погодой

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

В Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем ​​11-13 °С тепла.

В Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​10-15 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы.

В народе говорили, что на Благовещение весна зиму поборола.

Обычно, в этот день происходит третья встреча весны.

Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозному; оттепель - много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая - весна ранняя будет.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали лето уже в мае. Согласно прогнозам, май в Украине будет очень засушливым и жарким. А вот в июне ожидаются сильные дожди и похолодание.

Напомним, что весна штурмует Украину с новой силой.

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