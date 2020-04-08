Стало известно, какая погода будет в Одессе в среду 8 апреля

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передаетPoliteka.

В Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6 С тепла, днем 14-16 С тепла.

В Одесской области - переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 1-3 °С, днем 14-19 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Восход солнца в этот день в Одессе будет наблюдаться в 06:15.

Время заката отсупит еще дальше. Теперь начнет темнеть в 19:43, а восход можно будет наблюдать 8 апреля в 6 утра и 15 минут.

В старину приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.

Напомним, что в первые дни апреля в природном заповеднике Одесской области зацвели разноцветные ирисы. Желтые, белые и фиолетовые ирисы распустились на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Буйство красок живой природы запечатлел замдиректор заповедника Иван Русев и разместил на своей странице в Фейсбуке.

«Пока в стране карантин для людей, весна в НПП "Тузловские лиманы", в разгаре», – написал Русев.

Известно, что ирисы начинают цвести ранней весной. Как отмечают в парке, их цветовое разнообразие достигает 50 вариаций, однако самые распространенные именно фиолетовые и желтые. Цветы могут встречаться как одиночные, так и в группах.

Напомним, что весна штурмует Украину с новой силой.

Как сообщала Politeka, апрель бьет рекорды, резкое потепление ворвется в Украину: кому повезет больше всего.

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