Ночью в одном из дворов на Таирово в Одессе произошел сильный пожар- горели три автомобиля

О ЧП сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, передае Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Поздно вечером, 8 апреля возле дома на Королева, 63 вспыхнул микроавтобус. Огонь был настолько сильным, что перекинулся на рядом стоящие автомобили.

На место прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадали два внедорожника и микроавтобус.

Ранее мы писали, из-за сильнейшего пожар на территории Днестровских плавней выгорела огромная территория заповедника. Причиной возгорания стала сухая трава и камыш.

Пожарники отметили, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания они начали проводить тушение пожара на доступных участках.

Площадь пожара составляла примерно 9 гектар. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.

Сотрудники заповедника собственными силами пытались потушить огонь, но им это не удалось.

"Т*пых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, объявлениями и предупреждениями не остановить. Только совместные действия работников ПЗФ с представителями полиции, ГСЧС и волонтерами могут остановить эту беду", – отметили в пресс-службе.

Сгорел бусик и два авто на Королева, 63 📢Расскажи друзьям — Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Mittwoch, 8. April 2020

Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места.

Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу.

Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит.