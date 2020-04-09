Ночью в одном из дворов на Таирово в Одессе произошел сильный пожар- горели три автомобиля
О ЧП сообщили встревоженные очевидцы в соцсетях, передае Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Поздно вечером, 8 апреля возле дома на Королева, 63 вспыхнул микроавтобус. Огонь был настолько сильным, что перекинулся на рядом стоящие автомобили.
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На место прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание.
В результате происшествия пострадали два внедорожника и микроавтобус.
Ранее мы писали, из-за сильнейшего пожар на территории Днестровских плавней выгорела огромная территория заповедника. Причиной возгорания стала сухая трава и камыш.
Пожарники отметили, что из-за отсутствия подъездных путей к очагам возгорания они начали проводить тушение пожара на доступных участках.
Площадь пожара составляла примерно 9 гектар. Угрозу населенным пунктам огонь не нес.
Сотрудники заповедника собственными силами пытались потушить огонь, но им это не удалось.
"Т*пых двуногих существ, которые из собственных интересов систематически поджигают уголки природы по всей стране, объявлениями и предупреждениями не остановить. Только совместные действия работников ПЗФ с представителями полиции, ГСЧС и волонтерами могут остановить эту беду", – отметили в пресс-службе.
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места.
Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу.
Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит.