В пятницу 10 апреля воздух в Одессе прогреется до +21 градуса и выше
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В Одессе ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 19-21 °С.
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В Одесской области будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 18-23 °С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
В старину говорили: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.
Ранее мы писали, ночью 8 апреля жители Одессы наблюдали суперлуние.
Огромная полная луна взошла в небе и смотрелась просто фантастически.
Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.
Известно, что в этот день спутник находился в 357 тыс. км от Земли, тогда как чаще всего это расстояние составляет 384 тыс. км.
Напомним, что многоэтажный дом обрушился в центре Одессы, съехались спасатели: кадры ЧП
Как сообщала Politeka, апрель бьет рекорды, резкое потепление ворвется в Украину: кому повезет больше всего.
Также Politeka писала, что ученые разгадали древнюю тайну Антарктиды: "роскошные леса и болота", кадры.