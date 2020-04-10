В пятницу 10 апреля воздух в Одессе прогреется до +21 градуса и выше

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В Одессе ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем ​​19-21 °С.

В Одесской области будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем ​​18-23 °С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В старину говорили: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.

Ранее мы писали, ночью 8 апреля жители Одессы наблюдали суперлуние.

Огромная полная луна взошла в небе и смотрелась просто фантастически.

Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.

Известно, что в этот день спутник находился в 357 тыс. км от Земли, тогда как чаще всего это расстояние составляет 384 тыс. км.

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Как сообщала Politeka, апрель бьет рекорды, резкое потепление ворвется в Украину: кому повезет больше всего.

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