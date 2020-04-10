Одесситам, которые находятся на обсервации, запрещено употреблять алкоголь

Соответствующие постановление принял Кабмин 8 апреля 2020 года, передает Politeka.net

В документе отмечается, что во время двухнедельного карантина вернувшимся из-за границы украинцам можно будет передавать личные вещи и продукты – но кроме алкогольных напитков.

Местные власти должны обеспечивать медицинское обслуживание в местах обсервации, они же отвечают за питание людей. Однако за еду нужно оплачивать из собственных карманов.

Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.



После обсервации люди добираются до мест жительства за свой счет.

Ранее мы писали о том, что начальник одесской полиции Олег Бех предложил мэру Геннадию Труханову на период карантина запретить продажу алкогольных напитков.

Бех предлагает запретить в Одессе продажу алкоголя с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни. Он объясняет это борьбой с распространением китайского вируса.

"Просим вас рассмотреть вопрос о временном ограничении (на период карантина) торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками субъектами хозяйствования, имеющими лицензию, путем запрета их реализации с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни", – говорится в обращении начальника полиции.

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