У губернатора Одесской области Максима Куцего предлагают ввести комендантский в Одессе, Подольске, Подольском районах и Беляевском районе из-за рспространения вируса

Об этом пишут местные СМИ .

Отмечается, что ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни рекомендовала мэрам Одессы и Подольска, а также главам Беляевской и Подольской райгосадминистраций областная комиссия по вопросам техногенно-экологичесокй безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Если городские власти выполнят рекомендацию, то это означает, что с 13:00 субботы до 6 утра понедельника запрещено будет появляться в общественных местах уже с завтрашнего дня.

Отметим, в Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры.

Ранее мы писали, по состоянию на 10 утра 10 апреля количество инфицированных увеличилось на 7 человек и составило 50.

Это меньше, чем было по состоянию на вчерашнее утро (13) и значительно меньше, чем во вторник (49).

В Украине на данный момент лабораторно подтверждено 2203 случая заболеваемости. За сутки в стране зарегистрировано 311 новых случаев.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".