У губернатора Одесской области Максима  Куцего предлагают ввести комендантский в Одессе, Подольске, Подольском районах и Беляевском районе из-за рспространения вируса

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни рекомендовала мэрам Одессы и Подольска, а также главам Беляевской и Подольской райгосадминистраций областная комиссия по вопросам техногенно-экологичесокй безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Если городские власти выполнят рекомендацию, то это означает, что с 13:00 субботы до 6 утра понедельника запрещено будет появляться в общественных местах уже с завтрашнего дня.

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Отметим, в  Минздраве предупредили украинцев о том, что ждать ослабления карантина в ближайшее время не стоит. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры.

полиция, карантин, Харьков

Ранее мы писали, по состоянию на 10 утра 10 апреля количество инфицированных увеличилось на 7 человек и составило 50.

Это меньше, чем было по состоянию на вчерашнее утро (13) и значительно меньше, чем во вторник (49).

В Украине на данный момент лабораторно подтверждено 2203 случая заболеваемости. За сутки в стране зарегистрировано 311 новых случаев.

Напомним, продление карантина в Украине: сколько нужно денег, чтобы прожить еще месяц.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".