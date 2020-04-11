Стало известно, какая погода буде на выходных

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей предупредили жителей, что в субботу в Одессе и области ожидаются заморозки, передает Politeka.net

В Одессе будет ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 14-16 °С.

В Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2 °С, днем 13-18 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье утро и вечер в Одессе будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 13 апреля южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 12-17 °С тепла, 13 апреля 14-19 °С тепла.

Ранее мы сообщали о том, что Пасха в Украине будет очень прохладной. По словам синоптика Леонида Горбаня, вторая декада марта будет холодной и с осадками. Сначала апреля потеплеет, но ближе к Пасхе ожидается сильное похолодание.

В связи с этим синоптики рекомендуют не прятать далеко теплую одежду. Настоящее тепло придет в Украину, согласно его прогнозу, только в конце апреля. А вот в мае будет большая засуха.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».