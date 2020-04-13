В Одессе грузовой поезд слетел с рельсов и начался пожар

Авария случилась ночью в Одессе в районе 1-й Заставы. Об этом сообщили случайные очевидцы в социальных сетях, обнародовав видео с места ЧП, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, локомотив сошел с рельсов и пробил бетонную стену. На месте происшествия вспыхнул пожар.

О пострадавших пока нет никакий информации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, в Одесской области сошли с рельсов два вагона-цистерны со сжиженным газом.

Масштабное транспортное происшествие случилось на подъездном пути станции Измаил.

«Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом-пропаном, что относится ко 2 классу опасных веществ. Страна назначения груза – Румыния», — сообщили железнодорожники.

Стоит отметить, что рядом с местом, где произошел сход, расположены жилые и промышленные здания.

Немного позже в этом же месте второй раз сошла с рельсов цистерна с газом пропаном

Грузовой поезд сошел с рельсов ночью в Одессе в районе 1-й Заставы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Локомотив пробил бетонную стену. На месте происшествия разгорелся пожар. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшедшего выясняются. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 12. April 2020

Напомним, трагедия произошла на одесском вокзале: «вышла из поезда», видео

Как сообщала Politeka, поезд сошел с рельсов в Одесской области: кадры ЧП

Также Politeka писала, что пассажирский поезд сошел с рельсов: много пострадавших.