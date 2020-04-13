Неделя перед Пасхой покажет одесситам свое непостоянство, начиная от штормового ветра и дождя и заканчивая существенным потеплением

Как передает Politeka.net, со ссылкой на метеорологов, на страстную неделю за Одессу разгорится настоящая борьба между циклонами и антициклонами, в результате город окажется под влиянием атмосферных фронтов.

В понедельник, 13 апреля, погода будет ясной и солнечной, без осадков.

Однако ближе к обеду усилится штормовой ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +6 +13 градусов.

Во вторник, 14 апреля, будет пасмурная погода, днем без осадков, вечером пойдет дождь. Шквальный ветер продолжит бушевать в Одессе, порывы будут достигать до 15 - 20 метров. Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов тепла, днем потеплеет до +7 + 14.В с

В среду, 15 апреля, весь день будет лить дождь, штормовой ветер также продолжить бушевать.

Ночью температура воздуха – от 2 до 6 градусов выше нуля, днем +7 +14.

В четверг, 16 апреля, в Одессе прояснится. Небо будет ясным на протяжении всего дня. Ветер утихнет. Температура воздуха немного повысится и составит +7 +16 градусов, а осадков не предвидится.

В пятницу, 17 апреля, небо в Одессе вновь будет пасмурным, но без осадков. . Ожидается существенное потепление. Температура воздуха прогреется до +9 +17 градусов.

Суббота, 18 апреля, станет самым жарким днем на этой неделе. Погода будет малооблачной и ветреной, а вечером разгуляется ветер. Без осадков.

Температура ночью составит 5-9 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут аж 20 градусов.

В воскресенье на Пасху в городе будет солнечно. Температура воздуха немного спадет и составит 6-17 градусов выше нуля. Ветер западный. Без осадков.

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