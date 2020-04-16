В ближайшем будущем территория Одесской области может оказаться под водой

Причиной назревающей катастрофы станет ледник Туэйтс в Антарктиде, который уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Предостережение сделали специалисты Университета Орегоны.

Ученые при помощи дрона проанализировать потоки воды, омывающие ледник и результаты исследования оказались весьма неутешительными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды. Теплые океанические течения могут еще больше дестабилизировать ситуацию с ледником, размеры которого настолько большие, что соответствует площади Великобритании. Количества льда в Туэйтсе так много, что его растапливания будет достаточно, чтобы поднять глобальный уровень океана более чем на 65 см.

Также о назревающей катастрофе говорит и то, что недавно из-под постоянно тающего ледника показался новый грунтовый остров. Именно тогда Туэйтсу дали прозвище "ледник судного дня".

В результате таяния ледника повысится уровень моря, что приведет к затоплению Одесской и Херсонской областей.

Также под водой окажется Крым, который сейчас оккупирован Россией.

А тем временем, в Одесской области прошли масштабные учения спасателей, которые отрабатывали действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнением и паводками.

Они состоялись 12 марта на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района.

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