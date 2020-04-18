На пасхальные выходные в Одессе пойдет дождь

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В субботу, 18 апреля, утро и день в Одессе ожидаются облачными.

Ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10 °С тепла, днем ​​15-17 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​14-19 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимисть1-2 км.

На Пасху облака в Одессе уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Вечером ожидается сильный дождь.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем ​​12-17 °С.

Ранее мы писали, в ближайшем будущем территория Одесской области может оказаться под водой.

Причиной назревающей катастрофы станет ледник Туэйтс в Антарктиде, который уже сейчас теряет 252 млрд тонн льда каждый год. Предостережение сделали специалисты Университета Орегоны.

Ученые при помощи дрона проанализировать потоки воды, омывающие ледник и результаты исследования оказались весьма неутешительными: со всех сторон ледник окружен потоками теплой глубинной океанической воды.

Напомним, что ученые разгадали древнюю тайну Антарктиды: "роскошные леса и болота", кадры.

А еще Politeka писала, что синоптики срочно обратились к украинцам, жертв будет тысячи: "Яд ляжет над городами и селами".

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